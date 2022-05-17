أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الاثنين 24/ 1/ 1444هـ الموافق 22/ 8/ 2022م، وعودة المعلمين والمعلمات للتدريس في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ الموافق 28/ 8/ 2022م، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات.

بداية الفصل الدراسي الأول:

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 10/ 5/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 8/ 1444هـ، إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20/ 8/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4/ 12/ 1444هـ.

10 إجازات:

ويشتمل العام الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 5 إجازات مطوّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.