غادرت بعثة الأخضر الأولمبي، مساء اليوم الاثنين، إلى أوزبكستان، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.

الأخضر يغادر إلى أوزبكستان:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء مغادرة بعثة أخضر تحت 23 عامًا إلى طقشند، لخوض منافسات كأس آسيا 2022، حيث تجمع اللاعبون بالأمس وأدوا مرانًا استرجاعيًّا.

وكان المدير الفني سعد الشهري قد أعلن عن قائمة الأخضر الأولمبي، وشهدت تواجد 23 لاعبًا، تواجدوا جميعًا مع البعثة باستثناء حسان التمبكتي وفراس البريكان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس آسيا 2022:

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس آسيا 2022، ويبدأ مشواره ضد طاجيكستان، يوم 3 يونيو المقبل، على ملعب لوكوموتيف في طشقند عند الساعة السادسة مساء.

ويلعب الأخضر الأولمبي ضد منتخب اليابان تحت 23 عامًا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا 2022، يوم 6 يونيو، ويواجه الإمارات في التاسع من الشهر ذاته، وستُقام المباراتان عند الساعة الرابعة على ملعب باختاكور.