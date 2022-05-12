نشرت الشرطة فيديو لموقف مخيف لامرأة فقدت الوعي داخل سيارتها المتحركة وسط شارع مزدحم، وعمل بطولي جماعي من سكان مدينة في فلوريدا.

ويظهر في الفيديو تحرك سيارة بشكل غريب، بعد وقوفها على إشارة حمراء، لتدخل تقاطع سيارات مزدحم وتثير الهلع، في مدينة بوينتون بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.

INCREDIBLE MOMENT: Boynton Beach police sent this video out in the hopes to honor the people who got out of the car to help the woman who had a medical episode while driving. https://t.co/5XDUhTg570 pic.twitter.com/2o6G9d6MJP — WPBF 25 News (@WPBF25News) May 11, 2022

نوبة من فقدان الوعي

وتم لاحقًا اكتشاف أن صاحبة السيارة تعرضت لنوبة من نوع خاص أفقدتها الوعي، فتركت سيارتها تتحرك وسط التقاطع، وفقًا لمحطة “آيه بي سي” الأميركية.

ولاحظت امرأة أخرى الحالة المرضية، فلحقت السيارة إلى التقاطع الخطير، وبدأت بتوجيه النداء للمارة بمساعدتها على إيقاف السيارة، قبل أن تدخل في صف السيارات المقابل.

وبالفعل أقدم عدد من الشبان على إيقاف السيارة، حين اتحدوا وقاموا بمقاومة السيارة بأيديهم وظهورهم، لينجحوا بالفعل بإيقافها.

تحطيم نافذة السيارة

وبعدها قاموا بتحطيم النافذة للدخول، وإخراج السيدة من السيارة، ثم قيادة السيارة إلى موقف سيارات قريب.

وقالت الشرطة إن ممرضة كانت في موقف السيارات، اتصلت بالإسعاف، وقدمت الرعاية الطبية حتى وصول سيارة الإسعاف.

وشاركت الشرطة الفيديو على أمل تكريم الأشخاص الظاهرين في الفيديو، الذين نزلوا من مركباتهم لمساعدة المرأة وإيقاف سيارتها في هذا الموقف الصعب.