نشرت الشرطة فيديو لموقف مخيف لامرأة فقدت الوعي داخل سيارتها المتحركة وسط شارع مزدحم، وعمل بطولي جماعي من سكان مدينة في فلوريدا.

ويظهر في الفيديو تحرك سيارة بشكل غريب، بعد وقوفها على إشارة حمراء، لتدخل تقاطع سيارات مزدحم وتثير الهلع، في مدينة بوينتون بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.

INCREDIBLE MOMENT: Boynton Beach police sent this video out in the hopes to honor the people who got out of the car to help the woman who had a medical episode while driving. https://t.co/5XDUhTg570 pic.twitter.com/2o6G9d6MJP

— WPBF 25 News (@WPBF25News) May 11, 2022