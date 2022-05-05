أعلنت شركة سناب عن ميزة جديدة في تطبيق سناب شات Snapchat، وهي الميزة التي تحمل اسم وضع المخرج Director mode.

وتوفر الميزة الجديدة مجموعة جديدة من الأدوات لتحرير ومونتاج الفيديو مباشرة من خلال تطبيق سناب شات، والتي تقول الشركة أنها تسهل إنشاء محتوى عالي الجودة وتحسن من التقاط اللحظات اليومية التي تجذب انتباه المشاهد

مميزات وضع المخرج في سناب شات:

ويوفر وضع المخرج الجديد لمستخدمي Snapchat العديد من المميزات منها أنه يتيح وضع Director mode لمستخدميه وإمكانية التقاط الصور ومقاطع الفيديو بواسطة الكاميرتين الأمامية والخلفية في نفس الوقت

كما تتيح المميزة لمستخدمي التطبيق التقاط مقاطع فيديو بانورامية 360 درجة، وذلك دون الحاجة إلى أي تطبيقات إضافية أو كاميرات خاصة.