أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته بالتواجد في السعودية.

ميسي يقوم بجولة بحرية:

ونشر ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، صورًا له على متن يخت خلال جولته البحرية في مدينة جدة، مبديًا سعادته بهذه الإجازة.

ووصل النجم الأرجنتيني إلى جدة، اليوم الاثنين، في زيارة غير معلنة، وأكدت تقارير صحافية عالمية أن النجم الأرجنتيني سيحصل على مبلغ مالي كبير سنويًّا، من أجل الترويج للسياحة السعودية.

النجم الأرجنتيني سفيرًا للسياحة السعودية:

وكان وزير السياحة، أحمد الخطيب قد علق على هذه الزيارة، وقال: “أرحب اليوم بليونيل وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرًا للسياحة السعودية”.