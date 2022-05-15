انتهت مباراة ميلان ضد أتالانتا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز الروسونيري بهدفين دون رد.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة ميلان ضد أتالانتا التي أُقيمت على ملعب “سان سيرو” بشكل سريع، وانطلق زاباكوستا بالكرة وراوغ مدافع الروسونيري، ومرر كرة أرضية لزميله بازاليتش، وسدد بجوار القائم عند الدقيقة التاسعة.

ونفذ الروسونيري هجمة سريعة، إلا أن كرونيتش أخطأ في التمرير، ليقطعها المدافع وتعود لتونالي، ليطلق تسديدة أرضية تمر بجوار القائم، وكاد لياو أن يهز شباك أتالانتا عند الدقيقة 21، ولكنها جاءت ضعيفة ليمسكها موسو بسهولة.

وكاد مورييل أن يهز شباك الروسونيري عند الدقيقة 30، إلا أن الحارس ماينان تصدى لها ببراعة، ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للاعب جيرو، لينتهي الشوط الأول من مباراة ميلان ضد أتالانتا بالتعادل بدون أهداف.

فوز ميلان ضد أتالانتا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر زاباكوستا فرصة خطيرة، وحصل الروسونيري على ركلة حرة، سددها ثيو هرنانديز عند الدقيقة 53، لتمر بجانب المرمى، قبل أن يسجل لياو الهدف الأول عند الدقيقة 57.

وأضاع زاباتا فرصة التعادل عند الدقيقة 71، قبل أن يهز ثيو الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 85 من هجمة مرتدة سريعة، وأنقذ موسو انفرادًا من ريبيتش، واستمرت المحاولات لتنتهي المباراة بفوز ميلان ضد أتالانتا بثنائية نظيفة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان رصيده إلى 83 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، ليقترب من التتويج باللقب هذا الموسم، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 59 نقطة في المركز الثامن.