حذر المحلل السياسي عاصم الصبري من استغلال ميليشيا الحوثي للتعليم، لخدمة أجندتها السياسية والقتالية.

فيديو | المحلل السياسي عاصم الصبري: ميليشيا الحوثي تعبث في المناهج التعليمية لتخدم أجندتها السياسية وتصدير الصراعات بين أبناء الوطن#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/BXTnxOZm8V — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2022

ميليشيا الحوثي وتجنيد الأطفال:



وقال في مداخلة مع قناة الإخبارية: “هناك حرب ممنهجة من ميليشيا الحوثي تجاه التعليم، حتى يمكنهم اتخاذ الطلاب كوقود حرب”.

وأضاف: “لديّ مقطع فيديو شاهدته بالأمس باشره أحد الصحفيين اليمنيين، لزيارة أحد القيادات الحوثية لإحدى مدارس صنعاء وهو ينصحهم ويشجعهم على زيارة الخطوط الأمامية للقتال”.

وأكمل: “كان الحديث لأطفال في عمر 12، و13 عامًا، فما يحصل هو جريمة ترتكبها الميليشيا الحوثية”.

يذكر أن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد أدان ممارسات الميليشيات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني، لاسيما الأطفال، وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

استهداف المدارس:

وقال معمر الإرياني، في وقت سابق عبر حسابه في “تويتر”: “تعتبر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مدارس الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خزانًا بشريًّا، ومئات الآلاف من الطلاب جيش احتياط، ولا تتردد في اقتحام تلك المدارس مع كل هزيمة تتكبدها، أو نفاد لمخزونها من المقاتلين، لاستدراجهم ومسخ عقولهم، وحشدهم لجبهات القتال”.

وأضاف: “إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من حشد للأطفال دون سن (18) من مقاعد وفصول الدراسة، وتفخيخ عقولهم بالشعارات العدائية وكراهية الآخر، وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران، هي أوسع عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ البشرية، وعمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية لأطفال اليمن”.