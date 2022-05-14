قال مسؤول أمريكي: إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستترأس وفدًا أمريكيًّا يتوجه للإمارات بعد غد الاثنين لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

قوة الشراكة بين البلدين:

ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، قوله: إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستؤكد خلال زيارتها إلى دولة الإمارات قوة الشراكة بين البلدين.

محمد بن زايد رئيسًا:

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفًا للشيخ خليفة بن زايد الذي توفي أمس الجمعة.

وعقد المجلس اجتماعًا اليوم في قصر المشرف بأبو ظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الشيخ خليفة من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.