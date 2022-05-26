أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أن إعلان مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون أحد أهم معالم مشروع حديقة الملك سلمان في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف متر مربع بتصميم عمراني مستمد من الهوية المحلية ومرتكز على مبادئ العمارة السلمانية، وفق رؤية سمو ولي العهد سيكون مصدر إشعاع ثقافي ويعكس قيمة وحضارة هذا الوطن.

مصدر إشعاع ثقافي:

وأشار سموه إلى أن ما تضمنه المشروع من مختلف أنواع الفنون سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد بيئة جاذبة، وتحسين لجودة الحياة في المنطقة، مثمناً إعلان مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة سمو ولي العهد إطلاق الأعمال الإنشائية في المشروع.

ورفع سمو نائب أمير الرياض أصدق آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على عنايتهما واهتمامهما بتنمية هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه، سائلاً الله سبحانه أن يعزهم ويحفظهم بحفظه وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخائه.