أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية تعاون الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص في المنطقة والمحافظات التابعة لها مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2022م.

وحث سمو نائب أمير المنطقة الشرقية سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المشروع الوطني الذي سيسهم في معرفة الاحتياجات الفعلية ورسم الخطط الإستراتيجية المستقبلية.

وسائل تنفيذ التعداد العام للسكان

وأشاد سموه بالوسائل المتعددة التي أضافتها الهيئة العامة للإحصاء في تعداد السعودية 2022 والجهود التي يبذلها فريق الهيئة في المنطقة وإشراك الجهات الحكومية في جميع مراحل المشروع والاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لإنجاح هذا المشروع الوطني، مشيراً إلى أن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة كان لها أثر إيجابي لحث جميع أفراد المجتمع للمشاركة واختيار الطريقة الأنسب لتقديم البيانات.