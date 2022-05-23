تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، محركات البحث، بعد نشرها جانبًا من احتفالها مع ابنتها الكبرى هافين حيث ظهرت نادين نجيم بفستان أبيض، وإطلالة أنيقة كما نشرت مقطعًا أثناء رقصهما معًا، معبرة عن فرحتها بابنتها.

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نادين نجيم ترقص مع ابنتها

وكتبت الفنانة اللبنانية على صفحتها الرسمية بإنستغرام:”حبيت شارك معكم أجواء المناولة الأولى لبنتي .. الله يبارك كل أيامها وتحملها معها لآخر العمر.. انبسطنا كتير وقلبي كبر بس شفتها مبسوطة وضحكتها ما فارقت وجهها الحمد لله”.

صالون زهرة

يذكر أن نادين نجيم انفصلت عن والد أبنائها، عام 2019، بشكل ودي؛ إلا أن الثنائي بعد ثماني سنوات يتعاونان على تصوير الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة، الذي حقق نجاحًا وإشادة جماهيرية، خلال الصيف الماضي.

وولدت الفنانة اللبنانية في 7 فبراير 1984م، لأم تونسية؛ وعملت ممثلة وعارضة أزياء، وحازت لقب ملكة جمال لبنان عام 2004م. وقد دخلت مجال التمثيل بعد ترشيحها من قبل الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل خطوة حب، وكانت تجربتها الأولى في عالم التمثيل ومنها حصلت على جائزة الموريكس دور عام 2010.