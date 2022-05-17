أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تعيين الفرنسي ناصر لاركيت مديرًا فنيًا للاتحاد خلفًا للروماني إيوان لوبيسكو.

تعيين ناصر لاركيت خلفًا للوبيسكو

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقديم الشكر للروماني على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للاتحاد؛ متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

ويحظى ناصر لاركيت، بخبرة كبيرة في الإشراف على المنتخبات الوطنية ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها، حيث سبق له تولي منصب المدير الفني للاتحاد المغربي لكرة القدم وذلك خلال الفترة من 2014/ 2019.

وسيتولى لاركيت مهمة تطوير الخطط الاستراتيجية للمنتخبات الوطنية السنية، تطوير وتأهيل المدربين الوطنيين، الإشراف على مراكز التدريب الإقليمية للمساهمة في اكتشاف المواهب الكروية، وتفعيل الشراكات الدولية لتطوير الكرة السعودية.

مسيرة مميزة

وعمل ناصر لاركيت صاحب الـ63 عامًا، ذو الأصول المغربية، خلال مسيرته التدريبية في عدد من أكاديميات الأندية الفرنسية خلال الفترة من 1989/ 2007 أبرزها وروان، وإس إم كاين، ولوهافر وآر سي ستراسبورغ.

كما عمل مديرًا لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم 2007/2014، وكان آخرها عمله مديرًا لأكاديمية أولمبيك مارسيليا 2019/ 2022، كما أنه عضو في اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ يوليو 2014.