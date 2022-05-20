انتقد نايف هزازي، لاعب الاتحاد السابق، اللاعب علي البليهي، مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال، بعد تسببه في هدف الفيحاء الذي سجله البرازيلي رامون لوبيز في نهائي كأس الملك.

ماذا قال هزازي عن خطأ علي البليهي؟

وقال نايف هزازي في مقطع فيديو عبر حسابه في Snap Chat: إن خطأ البليهي كان كارثيًّا وتسبب في ضياع مجهود الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والحارس عبدالله المعيوف.

يذكر أن الفيحاء كان فاز بلقب كأس الملك أمس الخميس للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3/ 1 في ركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد:

ويستعد الهلال لمواجهة نادي الاتحاد بالجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاثنين المقبل، بعد إعادة جدولة مباريات دوري المحترفين.