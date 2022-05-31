يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الاستعداد لمنافسات بطولة كأس آسيا 2022، في إسبانيا.

المنتخب السعودي يبدأ معسكره

وغادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أليكانتي الإسباني، استعدادًا لخوض أول مراحل برنامج الإعداد لمونديال قطر.

ويخوض الأخضر بقيادة رينارد معسكرًا بداية من اليوم وحتى التاسع من يونيو المقبل، وسيلعب المنتخب مباراتين وديتين، الأولى مع كولومبيا، يوم 5 يونيو، والثانية ضد فنزويلا في التاسع من الشهر ذاته.

نتائج الأخضر بإسبانيا

وسبق أن خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 6 مباريات ودية في إسبانيا، أمام المنتخب الإسباني في سبتمبر 2012، وخسر بنتيجة 5/0، وواجه مولدوفا وجورجيا في مايو 2014، وهُزم في المباراتين بنتيجة 4/0 و2/0.

وخاض الأخضر رابع مباريات الودية في إسبانيا أمام المنتخب الأوكراني الأول لكرة القدم في مارس 2018، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1، ثم واجه الجزائر واليونان في مايو 2018، وفاز في المباراتين بهدفين نظيفين.