كشف الناقد الرياضي عادل المرضي، الناقد في قناة 24 الرياضية عن أن اللاعبَين سالم الدوسري والنيجيري أوديون إيغالو نجا كل منهما من الإيقاف قبل مواجهة نادي الاتحاد في كلاسيكو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر المرضي عبر حسابه في “تويتر” صورة لـ الدوسري وهو يحتفل بهدفه في نهائي كأس الملك أمام الفيحاء يوم الخميس الماضي، حيث وُصف الاحتفال بأنه استفزاز لجماهير الفيحاء.

ماذا فعل نجما الهلال ؟

وقال المرضي: ” لو تم تطبيق القانون فإن إيغالو وسالم الدوسري لن يخوضا مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، إيغالو ضرب لاعب ضمك بالكوع، سالم الدوسري اتجه لجماهير الفيحاء وقام بإثارتهم والمادة رقم 58 تقول: إن أي لاعب يقوم بإثارة الجماهير بالفعل أو بالقول أو بالإشارة خلال أي مباراة يتم إيقافه مباراتين”.

وتُقام المباراة بين الهلال والاتحاد الليلة في ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.