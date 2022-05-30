أعلن نادي الهلال قبل قليل، عن نجاح العملية الجراحية لمدافعه متعب المفرج التي أُقيمت في قطر.

وذكر النادي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن المفرج سيبدأ برنامجه العلاجي غدًا الثلاثاء في ” سبيتار”.

متعب المفرج يبدأ رحلته العلاجية والتأهيلية غدًا

وكان المفرج غادر إلى قطر يوم 19 مايو الجاري، بعد إصابته في لقاء ضمك ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث فاز الهلال بنتيجة 4-2.

أزرق الرياض يتشارك في الصدارة

جدير بالذكر أن أزرق الرياض كان حقق فوزًا مهمًا أمس على نادي أبها بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما كل من علي البليهي والنيجيري إيغالو ليصل رصيد الزعيم إلى 61 نقطة متقاسمًا الصدارة مع نادي الاتحاد الذي خسر من نادي الطائي.