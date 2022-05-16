أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن نجاح فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين الملتصقين بالرأس، في عملية استغرقت 15 ساعة.

توجيه الملك سلمان:

وفي وقت سابق، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” ابني محمد عبدالرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

مبادرة كريمة:

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما، مبينًا أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة مملكة العطاء والإنسانية في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.