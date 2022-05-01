انتهت مباراة إيفرتون ضد تشيلسي قبل قليل، بفوز صعب لفريق إيفرتون بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة إيفرتون ضد تشيلسي

وبدأت المباراة بأحداث مثيرة، وأداء قوي من قبل فريق إيفرتون حيث لم يفلح في تسجيل أي أهداف وسط تراجع من نادي تشيلسي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح إيفرتون في إحراز الهدف الوحيد له في المباراة عبر لاعبه البرازيلي ريتشارلسون في الدقيقة الـ46 من عمر المباراة.

وحاول نادي تشيلسي في أكثر من مناسبة، العودة في المباراة ولكن دون جدوى في ظل تألق غير طبيعي من حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، الذي أنقذ مرمى إيفرتون من 4 فرص تهديفية محققة لنادي تشيلسي.

تشيلسي يُعاني

وبعد نهاية مباراة إيفرتون ضد تشيلسي، أصبح رصيد إيفرتون 32 نقطة في المركز الـ18 ليقترب من البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وتفادي الهبوط بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الثالث.