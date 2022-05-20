نشرت مشهورة سناب شات نجلاء الودعاني، صورة على حسابها في تويتر، تؤكد ما تم تداوله أمس على مواقع التواصل بشأن زواجها.

ونشرت الودعاني صورة يدها إلى جانب يد زوجها، ما لفت انتباه الكثير من المتابعين الذين تفاعلوا مع الصورة معبرين عن فرحتهم بهذا الخبر السار.

متابعو نجلاء الودعاني يحتفلون

في البداية كتبت شريفة: “مبروك يا أحلى سنقل خرجت من دائرتنا ربي يفتح لك أبواب السعادة مع من اخترت”. أما نور علي، كتبت: “مبروك نجلاء، أجمل عروسة والله، الله يوفقك ويسعدك وعساها عشرة دايمة بالخير”.

كما كتبت ريم العودة: “عسى السعادة دربك، أنوي لكم علاقة فيها انسجام وتناغم.. تصنعون مع بعض أجمل الذكريات وتختبرون فيها أعلى مراحل المودة، والرحمة، والأمان، والبهجة والحنان، والدعم، والاحتواء اللامشروط، وحبً تشيخون معه”.

وباركت بدور الجريفاني للعروسين، كاتبة: “أجمل وأحلى وأطيب وأرقى من يعرس، يجعل السعادة ما تفارقكم، ويجعل بينكم مودة، ورحمة، وسكنًا، ولباسًا، ويسخركم لبعض يا عسل، صدق أحبك وأحترمك أكثر واحدة من السوشيال ميديا أنت وأسرتك كاملة راقين جدًا ربي يحفظكم.. أتابعك وأهلك كلهم”. وقالت أريج الدغيري: “ألف مبروك يا أحلى عروس، زواج السعادة والتوفيق والهنا نجلاء”.

توقعات المتابعين

وقد تداول مغردون على موقع تويتر، أمس الخميس، أنباء عن زواج مشهورة السناب نجلاء الودعاني وعبدالرحمن الدخيل، عبر نشر صور من حساب سناب الخاص بكل منهما يظهر أجواء عرس في المكان.

وبحسب المعلومات المتداولة فقد تم زواج الثنائي، لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر عن طريق أي منهما، حتى أكدت الخبر نجلاء الودعاني صباح اليوم.