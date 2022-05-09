ظهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وأشرف حكيمي، اليوم الاثنين، في مدينة مدريد، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

ثنائي باريس سان جيرمان في مدريد:

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، أن الفرنسي مبابي تواجد بشكل مفاجئ في مدريد اليوم، وتناول الغذاء مع المغربي أشرف حكيمي وشقيقه وشخصين آخرين.

ويرتبط مبابي بعلاقة صداقة قوية مع حكيمي، منذ انضمام النجم المغربي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي، إلا أن ظهورهما المفاجئ في مدريد أثار قلق الجماهير.

مبابي يسعى للرحيل:

ويلعب صاحب الـ23 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2017، قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن مبابي وافق على تجديد عقده مع الفريق الباريسي، براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، بجانب 100 مليون يورو مكافأة ولاء، للتوقيع على عقد يمتد لعامين، مع خيار التجديد لموسم آخر، قبل أن تنفي والدته هذه الأنباء.