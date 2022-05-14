أهدت فرح جفري، لاعبة نادي جدة إيجلز والمنتخب السعودي للكرة النسائية، قميص المنتخب السعودي للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على خلفية زيارته الأخيرة لـ جدة.

ونشرت جفري، عبر حسابها في “تويتر”، صورًا من منح ميسي قميص الأخضر حيث قالت عنها: “كبرت وأنا أتفرج على إبداع ميسي في الملعب، دائمًا كان يُلهمني زي ما ألهم ملايين، بطريقة لعبه وأدائه المبهر جدًّا، أنا سعيدة أنه أُتيحت لي الفرصة لمقابلته وأرحب به كسفير للسياحة في السعودية، وشكرًا لكل من دعمني في مشواري الكروي”.

ووصل النجم الأرجنتيني إلى جدة مؤخرًا بعد اختياره سفيرًا للسياحة السعودية.