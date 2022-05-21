كشف علي هزازي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، طبيعة إصابة زميله محمد الكويكبي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحزم بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"إصابة الكويكبي عبارة عن شد فقط، والمباريات القادمة صعبه لكن سنكون قدها "

علي هزازي – لاعب الاتفاق#الاتفاق_الحزم#SSC pic.twitter.com/edhgf1bYFf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022

وقال هزازي في تصريح لـ قنوات SSC: “إصابة الكويكبي عبارة عن شد فقط، والمباريات المقبلة صعبة للغاية لنا، لكننا على قدر المسؤولية”.

وكان الكويكبي غادر مباراة الحزم بالدقيقة الـ72 متأثرًا بالإصابة ليحل بدلًا منه أحمد الغامدي الذي أحرز الهدف الخامس لـ فارس الدهناء في شباك الحزم.

ملخص مباراة الحزم ضد الاتفاق:

وهبط نادي الحزم بشكل رسمي لـ دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”، بعد خسارته من نادي الاتفاق بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق الاتفاق، حيث أحرز الهدف الأول عبر السويدي كوايسون بالدقيقة الثلاثين، والألماني أمين يونس بالدقيقة الـ42.

وقلص اللاعب سلطان فقيهي بالهدف الأول لفريق الحزم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أضاف التونسي نعيم السليتي الهدف الثالث لـ فارس الدهناء بالدقيقة الـ54، ثم الهدف الرابع عبر اللاعب ذاته بالدقيقة الـ56.

وقلص اللاعب أولا جون بالهدف الثاني لـ حزم الصمود بالدقيقة الـ77.

وأضاف أحمد مازن الغامدي الهدف الخامس لـ فارس الدهناء بالدقيقة الـ95.

وهبط فريق الحزم رسميًّا لـ دوري الدرجة الأولى بعد الخسارة من الاتفاق، بينما أصبح رصيد فارس الدهناء عقب الفوز، 30 نقطة في المركز التاسع.