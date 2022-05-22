أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، أيمن الخليف، حزنه للخسارة ضد الطائي اليوم، مؤكدًا أن النموذجي دخل في دوامة الهبوط مجددًا.

الخليف يعلق على الخسارة:

وعلق الخليف قائلًا: “الحمد لله على كل حال، ونزلت للملعب كحال أي لاعب يريد أن يقدم كل ما عنده للتعويض، وحاولنا هجوميًّا وخلقنا أكثر من فرصة واستطعنا تسجيل التعادل، لكن بهفوة بسيطة سجلوا الهدف الثاني”.

وتابع نجم الفتح تصريحاته لقناة SSC، قائلًا: “لم نكن نستحق الخسارة، رغم أننا لم نقدم المأمول، ونعتذر للجمهور الذي أحرجنا بحضوره، لكننا نعده بالتعويض في المباراة المقبلة”.

وواصل الخليف تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “تكتل لاعبي الطائي في الخلف ساهم في عدم وصولنا إلى المرمى، وحينما أتيحت لي الفرصة سددت وسجلت الهدف، والقادم أفضل بإذن الله”.

واختتم نجم الفتح تصريحاته قائلًا: “أعتقد أننا دخلنا دوامة الهبوط مرة أخرى، ولكن أحيانًا الضغط يكون مفيد للفريق، وسنعوض ونحقق ما يليق بنا وبالنادي في المباريات المتبقية لنا بالدوري”.

الفتح يخسر ضد الطائي:

ولعب الفتح ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الحتماوي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد النموذجي عند 32 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي إلى 31 نقطة في المركز التاسع.