يبحث أحد نجوم نادي النصر، الرحيل عن الفريق الكروي الأول بعد نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة Elfutbolero المكسيكية أن الأوروجوياني جوناثان رودريغيز اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف العالمي بسبب عدم تأقلمه على طريقة اللعب في النادي.

لماذا يرغب مهاجم النصر في الرحيل؟

وشددت على أن جوناثان لم يجد نفسه في المملكة العربية السعودية مع أصفر العاصمة، مكتفيًا بتسجيل هدف وحيد في ست مباريات، دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.

وأضافت الصحيفة أن نادي كروز أوزل المكسيكي راغبًا وبقوة في التعاقد مع جوناثان.

ولم يعد جوناثان ضمن عناصر منتخب أوروجواي، رغم أنه اعتاد الحصول على استدعاء رسمي قبل انضمامه إلى العالمي، حيث يفكر في الرحيل للمشاركة مع منتخب أوروجواي بكأس العالم 2022 في قطر.