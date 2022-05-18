أقدم الويلزي روبي سافاج، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، على إحراج اللاعب البرتغالي Cristiano ronaldo.

ولعب روبي سافاج، لاعب الوسط الويلزي الدولي السابق، مع مانشستر يونايتد في موسم 1993- 1994 بعد تصعيده من فريق الشباب، قبل أن ينتقل لفرق إنجليزية أخرى بداية من ليستر سيتي عام 1997 ثم برمنجهام سيتي في 2002، وبلاكبرن روفرز من 2005 إلى 2008 ثم ديربي كاونتي من 2008 إلى 2011.

ونشر تشارلي نجل روبي سافاج ولاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد صورة له مع كريستيانو رونالدو عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا عنها: “دائمًا أتعلم منه”.

روبي سافاج يسخر من فترة Cristiano ronaldo الأولى باليونايتد:

وعلق روبي سافاج تعليقًا غير متوقعًا على صورة نجله مع كريستيانو قائلًا: “عليك أن تسأل رونالدو كم مرة وجهت له ركلات” متحدثًا عن فترة النجم البرتغالي الأولى في يونايتد بين عامي 2003 و2009.

يذكر أن المدرب الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد كان منح تشارلي سافاج فرصة المشاركة الأولى مع يونايتد في دوري أبطال أوروبا خلال التعادل 1/ 1 مع يونج بويز السويسري في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

رونالدو هداف اليونايتد بالموسم الحالي:

يذكر أن Cristiano ronaldo هو هداف مانشستر يونايتد الأول هذا الموسم برصيد 24 هدفًا، سجلها خلال 38 مباراة بكل البطولات.