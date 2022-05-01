ارتبط اسم اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الإنجليزي، بالانتقال لنادي برشلونة الإسباني بفترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب البارشا في دعم صفوفه بصفقات قوية لتعويض الإخفاقات التي وقع فيها الفريق الكتالوني بالموسم الحالي.

البارشا يحدد صفقة مهمة له

ووفقًا لـ الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، وضع برشلونة اللاعب ماركوس ألونسو نجم تشيلسي ، على قائمة الأهداف في سوق الانتقالات المقبل.

ويرغب البارشا في ضم ألونسو ليكون بديلاً للظهير الأيسر الإسباني خوردي ألبا الذي تقدم به العمر في الفترة الحالية.

ويمتلك صاحب الـ 31 عامًا، عقدًا مع تشيلسي يمتد إلى العام 2023، بينما أصبح النادي الإنجليزي في مأزق بعد اضطرار مالكه الروسي رومان أبراموفيتش إلى بيعه.