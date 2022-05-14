سيكون الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، قائدًا لمنتخب بلاده في مواجهة المنتخب السعودي الودية في الخامس من يونيو المقبل.

نجم ليفربول قائدًا لمنتخب بلاده أمام السعودية:

وقرر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم تعيين دياز قائدًا لمنتخب بلاده في مباراة المنتخب السعودي التي تُقام في إسبانيا، في إطار تحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم 2022.

وسوف يقيم الأخضر معسكرًا تحضيريًّا على مرتين في مدينة إليكانتي الإسبانية خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهري يونيو وسبتمبر المقبلين، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج “الأخضر” الإعدادي لكأس العالم.

الأخضر يواجه المدرسة اللاتينية:

المنتخب السعودي يواجه كولومبيا وديًّا في الخامس من يونيو ثم يواجه منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية.