تراجع الفنان عمرو واكد عن تغريدته المسيئة للنساء المصريات، بعد إثارتها حالة من الاستياء والغضب بين جموع المصريين.

عمرو واكد يغضب المصريات

واعتذر عمرو واكد عن تغريدته، وحذفها، بعد حملة انتقادات واسعة من نساء مصر شملت معظم الاتجاهات السياسية؛ فكتبت المعارضة المصرية منى سيف: “التويتة دي مؤذية ومزعجة على كل المستويات. وحقيقي أتمنى تحذفها، وقريت اللي كتبته بعدها ،فعارفة ردودك على اللي مش عاجباهم بس قلت أحاول برضو”.

واستنكرت استشارية التنمية الدولية، ماجدة غنيم تدوينة واكد، كما أكدت رفضها للزج باسم زوجته وابنته في الاعتراض على كلامه، كاتبة: “لا شك أن عمرو غلط غلطة فادحة تستحق الإدانة، ثم محا واعتذر اعتذارًا صريحًا. لكن الرد عليه بأسوأ مما قال والطعن في أمه وزوجته، المبادئ لا تتساقط”.

وبدورها قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك: “الكتمان مش سب وقذف للسيدات ولا اتهام محصنات، والسيدة المصرية الى اتهمتها دي هي اللى وقفت وأنقذت بلدها على فكرة، حتي لو ده مش عاجبك، هي السيدة المصرية اللي ولادها استشهدوا للحفاظ على تراب ورمل البلد، هي السيدة اللى بتربي جيل يعرف قيمة علم ويدفع روحه ثمن لأمنها وأمانها، احنا بمئات الرجال اللي فقدوا النخوة والشجاعة، احنا بمئات الرجال اللي باعوا ويبيعوا بلدهم كل يوم، أسفك يا عمرو غير مقبول.. عيب”.

الإعلام يهاجم عمرو واكد

كما نالت تغريدة عمرو واكد هجومًا إعلاميًا واسعًا، فقال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية: “واكد وصل لمرحلة تجعله غير متزن في تصريحاته”.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه التلفزيوني: “كلام عمرو عن السيدة المصرية ضد كل ابنة أو أم أو زوجة مصرية، أقول للمجلس القومي للمرأة: ما قاله واكد سباب واتهامات واضحة، هو يعلم جيدًا ماذا يفعل، ولا أحد أبدًا يقبل هذا الأمر”.

يذكر أن عمرو واكد، كتب تغريدة أكد فيها خطأه في إساءته للمرأة أيًا كان توجهها، قائلًا: ” عيب صدر مني ومش كبير على إني أعتذر. وما رميت به غيري غير أخلاقي”.