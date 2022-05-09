حذر المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي، من توحيد كلمات المرور، مؤكدًا أنه سيتم الاستغناء عن كلمة المرور خلال سنة.

فيديو | المهتم بنشر المعرفة الرقمية عبد العزيز الحمادي لـ #الراصد: خلال سنة تقريبا سيُستغنى عن كلمة المرور ونسبة الاختراق في #المملكة عالية pic.twitter.com/2ImsDihQKe

— الراصد (@alraasd) May 9, 2022

الحفاظ على كلمة المرور:

وقال الحمادي خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن الحفاظ على كلمة المرور يقتضي وضعها بشكل مختلف ونمط معين؛ بحيث تعتمد على سبيل المثال، على أول ثلاثة أحرف من اسم المستخدم وأول ثلاثة أحرف من اسم الأب ثم رقم معين وأول 3 أحرف من الخدمة أو المنصة التي يتم استخدامها.

وأكد الخبير التقني أن توحيد كلمات المرور في الحساب البنكي والبريد الإلكتروني يعرضها للاختراق لأن ملايين من كلمات المرور يتم اختراقها بشكل يومي، ويعرف المخترقون الرقم السري ويتمكنون من الدخول للبريد الإلكتروني، كما أن عدم التعامل مع كلمات المرور باحترافية وعناية يسهل اختراقها بشكل سريع.

بدائل كلمات المرور:

وبالنسبة إلى بدائل كلمات المرور المتاحة، أوضح الحمادي أنها تشمل وسائل أكثر أمانًا مثل التعرف ببصمة الوجه أو تسجيل الدخول برسائل تتضمن رموز تحقق، مشيرًا إلى أن شركات مثل جوجل توفر ما يسمى بكلمة المرور المادية وهي عبارة عن فلاش للدخول على الحسابات.