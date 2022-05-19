قال استشاري أمراض الكلى الدكتور فاضل الرويعيّ، إن داء السكري والضغط يمثلان تقريبًا 70% من أسباب الفشل الكلوي.

فيديو | استشاري أمراض الكلى د.فاضل الرويعي: 70% من أسباب الفشل الكلوي هي داء السكري وارتفاع ضغط الدم #برنامج_اليوم pic.twitter.com/OezVOpscdi

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 19, 2022

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: ” الشخص المصاب بالسكري وارتفاع ضغط الدم مع المتابعة، إن استطاع السيطرة عليهما إن شاء الله ما يصل لمرحلة الفشل الكلوي”.

الأمراض المناعية والفشل الكلوي

وأكمل: “هناك سبب ثالث له علاقة بالفشل الكلوي، وهي عبارة بعض الأمراض المناعية، التي تسمى بالتهاب الكبيبات، والتهاب الكبيبات البؤري والقطعي، هذه من الأسباب المشهورة، بعد ذلك تأتي موضوع الأمراض الوراثية والمشهورة عندنا منها هي أمراض التكيسات”.

الفشل الكلوي والحمل

وتابع: “تأتي بعد ذلك الأمراض النادرة، لكن من المهم أن أذكر هنا مشكلتين قد يتجاهلهما كثيرون، وهما أن الفشل الكلوي الحاد قد يصل إلى فشل كلوي مزمن ونهائي، وكذلك الفشل الكلوي المصاحب لمضاعفات الحمل، دائمًا النساء خاصة تسمم الحمل لدى النساء قد يكون سببًا للفشل الكلوي ويمثل عندنا أكثر من 1% وهي تعتبر نسبة قليلة”.

وتعتبر أمراض الكلى المزمنة إحدى المشكلات الصحية العالمية التي قد تؤدي مضاعفات كبيرة مثل الفشل الكلوي والموت المبكر، وهي تمثل السبب الثامن لوفيات النساء على مستوى العالم، بما يقارب 600 ألف حالة وفاة.

وتشير دراسات منظمة الصحة العالمية، إلى أن نسبة الإصابة عند النساء بأمراض الكلى هي 14%، بينما تمثل 12% عند الرجال.