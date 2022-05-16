وجه الدفاع المدني عدة نصائح، تزامنًا مع موجة الرياح والغبار التي تشهدها الرياض، والتي تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لسلامتك عند هبوب الرياح والعواصف الترابية:

1- البقاء في المنزل خاصة المصابين بأمراض تنفسية وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

2- الحذر عند المرور بجوار أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي واللوحات الإعلانية.

أتربة وعواصف رملية:

كما حذر المدني من أتربة مثارة وعواصف رملية على منطقة الرياض حتى الساعة 11 مساءً بناءً على ما صدر من المركز الوطني للأرصاد.

وقال: إن الحالة تشمل العاصمة الرياض والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء.