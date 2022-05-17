في الوقت الذي تشتد فيه موجة الغبار الزهري التي انتشرت في أجواء الرياض منذ ليل الاثنين، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء، حذر العديد من متابعي تويتر من الأضرار التي قد تصيب البعض جراء التعرض المباشر للغبار خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الربو.

ودعا الباحثون في أحوال الطقس والمناخ إلى توخي الحيطة والحذر وارتداء النظارات والكمامات للوقاية من أمراض الحساسية والربو، كما شددوا على مرضى الجيوب الأنفية بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

وحذر الخبراء في أحوال الطقس من تحرك موجة الغبار في اتجاه محافظات الشرقية الشمالية ثم القصيم ثم الرياض، وتتراوح حدة موجة الغبار الزهري بين خفيفة إلى متوسطة.

وبوجه عام في وقت الغبار ينصح بما يلي:

1- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى فقط.

2- التأكد من ارتداء كمامة.

3- وضع منديل مبلل على الأنف والفم.

4- ارتداء نظارة شمسية لوقاية العين من الأتربة.

5- الالتزام بمضادات الحساسية وبخاخات الأنف وموسعات الشعب لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

6- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

7- غسل الوجه والأنف بشكل جيد.

8- التأكد من استخدام مناشف نظيف وخالية من الأتربة.

9- تجنب التدخين في هذا التوقيت والابتعاد عن المدخنين.

10- عدم التعامل المباشر مع المصابين بنزلات البرد.

وضع المكيف

ونصح أحد المختصين بوضع المكيف على وضع جاف (Dry)، قائلًا: “مع الغبار حطوا المكيف على وضعية Dry .. له علامة قطرة ماء”.

ونشر حساب الشيخ ناصر القطامي، تغريدة تقول:” كان ابن عمر إذا عصفت الريح فدارت يقول: ” شُدُّوا التكبير فإنها مُذهِبته”.. والمقصود (كرّروا التكبير)، مصنف ابن أبي شيبة ١١٥/١٥.”



ودعا دكتور عبدالحكيم العتي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلًا: “هذا الغبار غبار الرياض أو أي ظروف أخرى هو الوقت الأمثل للاستفادة من الملايين التي صرفت على مشروع الدراسة عن بعد”.

تحذير الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر قد أصدر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في الرياض والقصيم والشرقية وحائل والمدينة المنورة.

وقال مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض إنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء، فيما حذر المركز المنطقة من عواصف رملية، تشمل الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.

أتربة مثارة في القصيم

ونبه المركز من أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة القصيم، وتشمل الحالة الأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والبدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الثلاثاء.

كما تشهد المنطقة الشرقية أيضًا أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء. وحذر المنطقة من عواصف رملية، تشمل الجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحًا.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.