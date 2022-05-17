شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة إلى القيادة أثناء موجات الغبار، خاصة في ظل التقلبات الجوية وموجات الغبار التي تشهدها السعودية.

نصائح مهمة من المرور

ونصح المرور، بـ5 إجراءات يجب الالتزام بها لقيادة أكثر أمنا عند حدوث الغبار كالتالي:

1- ضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات

2- تجنب السرعة.

3- ضرورة التأكد من عمل جميع أنوار المركبة

4- عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة

5- أهمية إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة

6- استخدام إشارات التنبيه الضوئية في المركبة عند الضرورة.

توجيهات من الهلال الأحمر

في سياق متصل، وجه الهلال الأحمر عدة نصائح للوقاية من الغبار، وذلك في ظل موجات الغبار التي تشهدها عدة مناطق في السعودية.

وأوصى الهلال الأحمر بما يلي:

– تجنب الأماكن المزدحمة والغبار

– استخدام قناع الوجه ووسائل الحماية

– إغلاق الأبواب والنوافذ

– اتباع إرشادات حالة الطقس.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة ونجران قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.