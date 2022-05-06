قدم الفريق الكروي الأول بنادي النصر أداءً فنيًّا مميزًا في أول 45 دقيقة ضد نادي الشباب بالجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د34' الهدف الثالث لـ النصر عن طريق عبدالمجيد الصليهم

النصر 3 × 0 الشباب#النصر_الشباب#SPL | #SSC pic.twitter.com/pePsa2zLI8

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

وكان عبدالإله العمري افتتح التسجيل لـ العالمي بالدقيقة الـ19 من ضربة رأسية، ثم سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني للعالمي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ30.

هدددددف!⚽

د30' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق اندرسون تاليسكا

النصر 2 × 0 الشباب#النصر_الشباب#SPL | #SSC pic.twitter.com/8GmuIL0pIf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2022

وعزز عبدالمجيد الصليهم بعدها بـ4 دقائق من تقدم أصفر العاصمة بالهدف الثالث.