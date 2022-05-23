خسر أغنى 50 شخصًا في العالم أكثر من نصف تريليون دولار هذا العام بسبب انهيار البورصة، وفقًا لأحدث الأرقام التي جمعها مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات.

ولائحة أغنى 50 شخصًا تضم مؤسس شركة “تسلا” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ومؤسس موقع “أمازون” جيف بيزوس، ومؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، بالإضافة إلى قطب السلع الفاخرة والرئيس التنفيذي لشركة “لوي فيتون” الفرنسي برنارد أرنو. وهم خسروا ما مجموعه 563 مليار دولار من صافي ثروتهم حتى 22 مايو الحالي.

ماسك يخسر:

وخسر ماسك، أغنى رجل في العالم الذي أوقف مؤقتًا استحواذه على “تويتر”، 69.1 مليار دولار، وتقدر ثروته حاليًّا 201 مليار دولار. أما بيزوس، فقد انخفضت ثروته بمقدار 61.1 مليار دولار، وتقدر ثروته حاليًّا بـ131 مليار دولار.

وشهد برنارد أرنو انخفاضًا في ثروته بمقدار 52.2 مليار دولار هذا العام، أما غيتس فخسر 116 مليار دولار منذ بداية عام 2022، وتآكل صافي ثروته بمقدار 21.7 مليار دولار.

وارين بافيت:

أما وارين بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway، هو واحد من المليارديرات القلائل الذين شهدوا ارتفاعًا في ثرواتهم هذا العام. وتقدر ثروته بـ110 مليار دولار، بزيادة تبلغ 1.2 مليار دولار عن بداية عام 2022.

كما تقلصت ثورة مؤسس موقع “فيسبوك” مارك زوكربيرغ بمقدار 54.1 مليار دولار، وتقدر ثروته الآن حاليًّا بـ71.4 مليار دولار.