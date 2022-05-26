أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني الجدل بعد نصيحة قدمتها للرجال حول الزواج والارتباط بشريكة العمر، وكتبت رضوى عبر حسابها على “تويتر”: “ماتتجوزش إلا حد بتحبّه، ولو مالقتش اللي تحبّه ماتحبّش اللي تلاقيه”.

الأخلاق قبل الحب

وأثارت تغريدة “رضوى” الجدل ما بين مؤيد ومعارض لها، فعلقت متابعة قائلة: “أتزوج بالشخص الخلوق، إذا كنت متزنًا ومعتدلًا، ما عدا هذا ستكون تعيسًا في علاقاتك حتى وإن أحببت”.

وأضاف متابع آخر: “كثيرًا جدًا الحب الحقيقي يأتي مع العشرة والتعرف والقرب من الآخر”، واتفقت معه مغردة أخرى قائلة: ” الحب مش معيار لزواج ناجح، كثير ناس تزوجوا اللي بيحبوا وهلا في المحاكم .. الواحد يدور على راحة البال للي يقدر قيمتك ويحترمك”.

فيما اتفق مع “رضوى” آخرون وغرد أحدهم بالقول: “صح جدًا والأهم كمان إننا نعرف نتأكد إزاي إن الحالة دي اسمها مش مجرد مشاعر إعجاب”.

واختلف آخر معها: ” لا، أنا مع رأي الكبار في الحال ده، إن ملقتش اللي تحبه خد اللي يحبك؛ لأنه هيصونك بقلبه”.

من هي رضوى الشربيني ؟

يذكر أن رضوى الشربيني هى إعلامية مصرية تقدم برنامج “هي وبس” وهو برنامج خاص بالفتيات، حيث تقدم من خلاله النصائح للفتيات في العلاقات العاطفية.

واعتادت “الشربيني” على إثارة الجدل بين المتابعين بسبب نصائحها للفتيات وتغريداتها عن العلاقات العاطفية، والتي يعتبرها البعض متحيزة ضد الرجال ومحرضة ضدهم.