أكد المتخصص في السيارات أحمد الحربي، أن عامل المحطة لا يستطيع وحده التلاعب بأسعار قراءة عدادات مضخات الوقود، وهناك حالات غش مثل خلط نوعي البنزين 95 و91.

العامل جزء وليس كلًّا:

وأضاف الحربي، خلال تصريحات إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، أن العامل البسيط الذي يعمل بمحطة وقود ليس لديه القدرة على فهم الإلكترونيات والبرمجة التي توصله للتلاعب بالوقود بمفرده؛ فالعامل هو جزء من عملية السرقة وليس كلها.

وتابع أنه لا يستطيع إطلاق التهم على أصحاب ومديري المحطات لكن التستر هو الداء الرئيس في موضوع الفساد بمحطات الوقود.

تلافي الوقوع في عملية التلاعب:

وحول طريقة تلافي الوقوع في عملية التلاعب بالوقود، أوضح الحربي أن الأفضل هو نزول قائد المركبة ووقوفه إلى جانب العامل ومتابعته لعملية ملء خزان سيارته من البداية وحتى النهاية.

وأشار إلى أن الخدمة الذاتية بمحطات الوقود ربما لا تنجح، حيث إن هناك دولًا كثيرة طبقتها لكنها واجهت عوائق، أبرزها الازدحام المروري بالمحطات، إضافة إلى انخفاض عامل السلامة مثل الحرائق وغيرها.