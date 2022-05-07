يبدأ نظام نور غدًا الأحد الثامن من مايو استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي وفق الجدولة الزمنية المعلنة من وزارة التعليم.

تسجيل طلاب الأول الابتدائي

وسيتم تسجيل طلاب الأول الابتدائي خلال الفترة من 7/10/1443 ويستمر التسجيل حتى إكمال الشواغر أو إغلاق التسجيل يوم 17/3/1444 لمن هم في عمر من خمس سنوات وتسعة أشهر إلى إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر.

أما تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال فيبدأ يوم 28/10/1443 ويستمر طوال العام الدراسي لمن أكمل 3 سنوات حتى دون سن السادسة.

خدمات نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب. كما يتيح موقع نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

أيضا يتيح موقع نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

جدول التسجيل في موقع نور

أما جدول التسجيل لباقي المراحل كما يلي: