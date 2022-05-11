يُقدم النجم التونسي نعيم سليتي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ليكون الأبرز ضمن صفوفه هذا الموسم.

نعيم سليتي يخطف الأنظار

ويُعد نعيم سليتي أكثر لاعبي الاتفاق مساهمة في تسجيل الأهداف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وصنع هدفين.

وتألق نعيم سليتي بشكل لافت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الأخيرة ضد التعاون، حيث نجح في تسجيل ثنائية، وساهم في فوز فارس الدهناء برباعية، وسط طموحات بمواصلة التألق أملًا في تجنب الهبوط.

الاتفاق يلاقي الهلال اليوم

على الجانب الآخر، يلعب الاتفاق ضد الهلال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.