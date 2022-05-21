أهدر اللاعب التونسي نعيم سليتي فرصة إحراز الهدف الأول لنادي الاتفاق بطريقة غريبة في شباك نادي الحزم، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الكرة تهادت أمام سليتي والشباك خالية ليسددها عالية بطريقة غريبة في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول، ثم يُحرز بعدها السويدي روبن كوايسون الهدف الأول لـ فارس الدهناء بالدقيقة الثلاثين.