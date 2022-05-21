أهدر اللاعب التونسي نعيم سليتي فرصة إحراز الهدف الأول لنادي الاتفاق بطريقة غريبة في شباك نادي الحزم، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
نعيم سليتي يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه.#الاتفاق_الحزم#SPL | #SSC pic.twitter.com/8AdcXqpvm8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2022
وكانت الكرة تهادت أمام سليتي والشباك خالية ليسددها عالية بطريقة غريبة في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول، ثم يُحرز بعدها السويدي روبن كوايسون الهدف الأول لـ فارس الدهناء بالدقيقة الثلاثين.
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