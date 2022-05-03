اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

خسار الهلال ضد الفيحاء

وخسر الهلال ضد الفيحاء بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة.

الاتحاد يقترب من اللقب

وبعد خسارة الهلال اليوم، بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قريبًا من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في حالة فوزه في مواجهتي الفتح والزعيم المقبلتين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، فيما يملك الفتح 31 نقطة في المركز الثامن.