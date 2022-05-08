كشف العماني علي الحبسي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السابق، نقطة ضعف الفريق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز رغم الفوز الكبير على ضمك بنتيجة 4-2.

ويُعاني الزعيم من الناحية الفنية مع دياز في آخر 4 مباريات حيث تعادل مع الشارقة الإماراتي وخسر من الريان القطري في دوري أبطال آسيا، ثم خسر من الفيحاء الثلاثاء الماضي وفاز على ضمك بصعوبة في الدوري السعودي للمحترفين.

خلق فراغات في الهلال

وكشف الحبسي نقطة ضعف الأزرق مع المدرب دياز قائلًا: ” مشكلة الهلال دومًا وخصوصًا مع دياز في الأطراف، الأطراف المشكلة الكبرى بحكم أسلوب دياز في الاستحواذ على الكرة واعتماده على الضغط العالي، يخلق فراغات بالفريق، وضمك تعامل معها في الهدف الأول والثاني بطريقة مميزة”.

وتابع الحارس العماني المخضرم: “هناك فراغ كبير بين خطي الدفاع والوسط للهلال، وهذا يعطي أريحية كبيرة في الارتداد للمنافسين، وهذا يظهر بوضوح في الهدف الأول لضمك، هناك مشكلة كبيرة في تقدم سعود عبدالحميد؛ الظهير الأيمن للهلال، الواضح أن ضمك استغل ذلك ونفس الشيء في الهدف الثاني، عندما استغلوا المساحة خلف ناصر الدوسري، وهذا يعطي ضعفًا كبيرًا في الجانب الدفاع للهلال”.

الزعيم يواجه الاتفاق

يذكر أن زعيم آسيا سيواجه نادي الاتفاق في لقاء مؤجل بـ الدوري السعودي للمحترفين يوم الأربعاء المقبل.