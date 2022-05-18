أعلنت إدارة الهلال، اليوم الأربعاء، عن توفير حافلات لنقل جماهير النادي لـ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” من 7 مدن لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

وبحسب ما ذكره حساب “القوة الزرقاء” في تويتر فإن الحافلات ستستقبل الجماهير الراغبة في الحضور من مدن: الباحة، وجازان، والرياض، والطائف، والمدينة المنورة، والقنفذة، ومكة المكرمة، الخميس.

مبادرة جيدة من نادي الهلال:

وأوضح حساب “القوة الزرقاء” نقاط التجمع التي يتعين على الجماهير التي تنوي الاستفادة من مباردة النادي، بحضور المباراة.

وسوف يُقام النهائي غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”الجوهرة المشعة” في جدة.

ويأمل الهلال في إنهاء عقدته بالفوز بلقب كأس الملك غدًا بعدما لم يتمكن من الوصول لنهائي البطولة نسخة 2021 التي تُوج بها الفيصلي.