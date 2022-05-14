سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مواجهة قوية الخميس المقبل أمام منافسه الفيحاء في نهائي كأس الملك لموسم 2021/2022 حيث تُقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

الزعيم المتأهل إلى النهائي على حساب نادي الشباب يسعى للفوز باللقب العاشر في تاريخه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أما فريق الفيحاء المتأهل للنهائي على حساب الاتحاد فيطمح إلى تحقيق المفاجأة والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه ليكون أحدث ضيف منضم إلى سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد نهائي كأس الملك

البطولة في نسختها الـ47 ستقام الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

وكان فريق الفيصلي هو آخر المتوجين بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو الماضي، متفوقًا على التعاون بثلاثية مقابل هدفين.

الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة

ويُعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس الملك برصيد 13 لقبًا يليه الاتحاد والهلال 9 ألقاب لكل منهما، النصر 6 ألقاب، الشباب 3 ألقاب، الاتفاق والوحدة لقبين لكل منهما.