كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت على نجمي الهلال، الكولومبي جوستافو كويلار والمدافع متعب المفرج، عن نهاية موسم الثنائي بسبب إصابتهما في مباراة ضمك أمس في الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نهاية موسم كويلار والمفرج:

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن كويلار أُصيب في عضلة الساق، وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي لنهاية الموسم الرياضي الحالي.

أما المفرج فتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وسوف يتحدد موعد جراحته لاحقًا.

وكان المفرج شارك بالأمس بديلًا للاعب علي البليهي في لقاء ضمك، بينما شارك عبدالله عطيف بدلًا من كويلار في الشوط الثاني.

الهلال يستعيد الوصافة:

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 52 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند 42 نقطة في المركز الخامس.