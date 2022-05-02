غرق 6 أطفال في نهر الفرات بمدينة الفلوجة في العراق اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

حادث نهر الفرات

وبحسب السومرية نيوز فقد غرقت طفلة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة، في نهر الفرات ليقفز بعد ذلك بعض الأطفال في محاولة لإنقاذها”.وأضافت، أن “الطفلة فارقت الحياة مع اثنين من إخوتها وثلاثة أطفال آخرين حاولوا إنقاذها”.

وفي وقت لاحق تم انتشال جميع جثث الأطفال بعد بحث مطول وجرى نقلهم إلى المستشفى لاستكمال إجراءات الدفن

غرق شابين في دجلة

من جهة أخرى شهدت مدينة سامراء، غرق شابين في نهر دجلة في أول أيام العيد. وبحسب مصادر عراقية فإن الشرطة النهرية تدخلت ولا زالت تبحث عن الجثتين.