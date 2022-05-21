نجح فريق نهضة بركان المغربي في استمرار هيمنة الكرة المغربية على بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد تتويجه باللقب أمس الجمعة على حساب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بركلات الجزاء الترجيحية.

ثالث بطولة على التوالي للكرة المغربية بآخر 3 سنوات

وخلال آخر 3 مواسم، نجحت الكرة المغربية في نيل بطولة الكونفيدرالية لـ 3 مواسم على التوالي، حيث فاز بركان باللقب في 2020 على حساب نادي بيراميدز المصري ثم فاز الرجاء البيضاوي المغربي باللقب في عام 2021 وعاد بركان ليفوز باللقب مجددًا في 2022.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي شهد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، لينجح بركان في الدقيقة الـ97 من الشوط الإضافي الأول في التقدم من ركلة جزاء عبر اللاعب يوسف الفحلي، ثم نجح أورلاندو في العودة إلى المباراة عبر اللاعب ثيمبينيكوسي لورش في الدقيقة الـ117.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الترجيح، ليحسم فريق بركان اللقب لمصلحته بنتيجة 5-4.

نهضة بركان ينتظر بطل دوري الأبطال

وينتظر نهضة بركان الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، الذي يُقام يوم 30 مايو الجاري بين فريقي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي في مدينة الدار البيضاء المغربية، لمواجهته في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

جدير بالذكر أن يوسف الفحلي لاعب بركان كان أعرب عن تمنياته بمواجهة نادي الوداد المغربي في بطولة السوبر الإفريقي.