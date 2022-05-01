قال نواف التمياط نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، إن هدف سعيد العويران المميز في شباك منتخب بلجيكا وأداء سامي الجابر، مدعاة فخر لـ السعوديين.

فيديو | نواف التمياط لـ FIFA:

هدف سعيد العويران على بلجيكا وأداء سامي الجابر في مونديال 94 مدعاة للفخر لنا كسعوديين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/xxdmFmK4Eg — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) April 30, 2022

وتحدث التمياط قائلًا: “كنت أشاهد مونديال 1994 من التلفاز وبعدها بـ 4 سنوات لعبت مع هؤلاء النجوم بـ مونديال 1998، كذلك هدف سعيد العويران المارادوني في شباك المنتخب البلجيكي كان رائعًا للغاية”.

وأضاف التمياط: ” كذلك أهداف وأداء سامي الجابر مدعاة فخر لنا كسعوديين في كأس العالم”.

وتابع نواف التمياط : ” أتمنى من لاعبي المنتخب السعودي تقديم مستويات مميزة في المونديال ومعنا المدرب هيرفي رينارد وهو قادر على تنظيم وتطوير هؤلاء اللاعبين، وأدعو كل من سيحضر كأس العالم في قطر لـ زيارة المملكة والتعرف على ثقافاتها”.

يذكر أن الأخضر بالمجموعة الثالثة بـ كأس العالم 2022 مع منتخبات ” الأرجنتين، بولندا، المكسيك”.