انهالت رسائل الدعم والمساندة من جانب العشرات على الفنانة الأردنية، نور طاهر، إحدى بطلات مسلسل مدرسة الروابي، بعد أن كشفت في منشور لها منذ ساعات عن إصابتها بمرض الصرع.

دعم نور طاهر

ومنذ أن أعلنت نور طاهر عن إصابتها بالصرع، نشر العديد رسائل دعم ومساندة لها، فإذا بحساب باسم “لوزه”، يقول : “حزنت تذكرون ليان إللي بمسلسل مدرسة الروابي للبنات، نور طاهر تشخصت بمرض الصرع.. الله يشفيها ويشفي مرضى المسلمين”، وعلقت نور بكر قائلة:” ألف سلامة عليكي يا نور”، بينما تعددت التعليقات التي تؤكد على أن شخصية نور قوية وتواجه المرض بشجاعة بالغة.

مرض نور طاهر

خرجت نور طاهر على جمهورها بمنشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حكت فيه تفاصيل إصابتها بمرض الصرع ومعاناتها معه، مشيرة إلى أنها كانت تجد نفسها ملقاة على الأرض وفاقدة للوعي ولا تتذكر شيئًا مما حدث لها، وكل ما تشعر به هو الألم الشديد في رأسها وعجزها عن النظر في الضوء.

وأضافت نور أنها تصاب بحالة غير طبيعية حينما تواجه ضوءًا أبيض، مشيرة إلى أنها في شهر مارس الماضي، كانت تتواجد في حفلة يتواجد فيها العديد من الأضواء الساطعة، وهو ما تسبب لها في حالة شديد من التوتر وتفاقم الأمر لنوبات متتالية من الصرع، وبعدها أجرت العديد من الاختبارات والتحاليل الطبية.

عودة الأعراض

وقال نور إنها ظنت أنها بخير ولكنها منذ أسبوع تعرضت لنوبات متوالية من الصرع أكثر خطورة، لتنقل بعد ذلك إلى العناية المركزة وتظل فيها لمدة ستة أيام، ثم تم تشخصيها على أنها مصابة بالصرع، وشرحت لجمهورها ما هو الصرع وأسبابه وأعراضه حيث يتسبب في نوبات من السلوك غير العادي وحالات من فقدان للوعي.

التعايش مع المرض

واعتبرت أن التعايش مع الصرع أمر صعب حيث لا يتسبب فقط في نوبات مؤقتة ولكنه يسبب العديد من الأضرار في الجسد كالكدمات أو عض اللسان أو غيرها من الآثار وفوق كل ذلك أن الشخص المصاب به لا يتذكر أي شيء عن نوبة الصرع.

وأعربت عن امتنانها لكل من يدعموها من حولها وخاصة عائلتها وأصدقاءها الذين تحلوا بالصبر، كما تقدمت بالشكر لكل الأطباء والممرضين الذين ساعدوها خلال تواجدها في العناية المركزة، وفي الوقت نفسه استبعدت نور أن تكون متفائلة بعد تشخيصها، إلا أنها ستبذل قصارى جهدها لمواجهته وهذا أمر أكثر من كاف.