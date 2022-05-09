طمأن محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، جماهير النادي الأهلي حول بقاء فريقهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الراقي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، كما تداول رواد مواقع التواصل صورة لأحد جماهير الراقي كتب جملة على أحد الجدران يتمنى من خلالها عدم هبوط الراقي لـ دوري الدرجة الأولى.

وقال نور في برنامج ملعب SBC : ” بالنسبة لي الراقي ليس في خطر، وأمام الباطن الفريق أهدر الكثير من الفرص، الفريق يهاجم كثيرًا ويسجل أهدافًا قليلة”.

وسوف يواجه الراقي فريق أبها يوم السبت المقبل في الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

إدارة الراقي قد لا تفكر حاليًا بإقالة المدرب الأوروجوياني سيبولدي حتى لا يُهدم استقرار الفريق مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم، ثم ستبحث بعد ذلك عن إمكانية التعاقد مع مدرب غيره، حيث يُعد البرتغالي روي فيتوريا الأقرب لتدريب الأهلي بداية من الموسم المقبل.